Bursaspor-Amedspor maçındaki kamu görevlileri açığa alındı
Bursaspor - Amedspor maçına 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' pankartlarının sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatıldı ve ilgili kamu görevlileri açığa alındı.
Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıkan arbedenin ardından İçişleri Bakanı Soylu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ilgili kamu görevlilerinin açığa alındığını açıkladı.
Bursasporlu taraftarlar "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açtı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından ''Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz.'' diyerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ilgili kamu görevlilerinin açığa alındığını duyurdu.
Bursaspor maçı öncesi Amedspor'a saldırı
Bursa'daki futbol müsabakasında,Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 5, 2023
futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz.
Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.