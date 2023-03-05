Bursaspor-Amedspor maçındaki kamu görevlileri açığa alındı

Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıkan arbedenin ardından İçişleri Bakanı Soylu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ilgili kamu görevlilerinin açığa alındığını açıkladı.

Bursasporlu taraftarlar "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açtı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından ''Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz.'' diyerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ilgili kamu görevlilerinin açığa alındığını duyurdu.