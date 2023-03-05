Akşener toplantıyı anlattı: Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı

3 Mart 2023'te, Meral Akşener, İYİ Parti GİK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2 Mart'taki toplantıda Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı onaylandığından İYİ Parti'nin masadan ayrıldığını bildirdi. 6'lı Masa'nın 5 ortağı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek ayrılmasının ardından dün bir araya gelerek, yola devam kararı aldı. Liderler yarın yine Akşener'siz toplanarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile geçiş süreci yol haritasını açıklayacak

Gazeteci Candaş Tolga Işık son 6'lı Masa toplantısında yaşananları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sordu. Akşener şu sözlerle o günü anlattı;

"O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cb adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk.

"Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim.

Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı.

"Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim. Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedim

"Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz deyince ben masadan kalkayım o halde dedim. Siz bilirsiniz dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı" dedi.