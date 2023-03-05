Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü: Arama kurtarma başlatıldı
Şanlıurfa'da 6 katlı olduğu belirtilen bir bina yıkıldı, bölgeye ekipler sevk edildi. Enkazdan ses alındığı bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2023 16:27, Son Güncelleme : 05 Mart 2023 16:28
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü.
Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.
Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
"Enkazdan ses alındı"
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yıkılan binadan ses alındığını belirterek çalışmaların sürdüğünü vurguladı.
Beyazgül konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı. Bunlar da yıkılacak binalar arasındaydı. Çevresindeki binalar da boşaltılmış durumda. Hasarlı binaların olduğu yerlere güvenlik bantları çekilmişti, geçişler güvenli şekilde yapılıyordu."