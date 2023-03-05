Provokatif paylaşım yapan 1119 hesap yöneticisi tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 1119 hesap yöneticisi tespit edildiğini açıkladı. Adli işlem başlatılan 152 şüpheli gözaltına alınırken, 29'u tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2023 17:05, Son Güncelleme : 05 Mart 2023 17:05
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.
Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 1119 hesap yöneticisinden 615'i hakkında adli işlem başlatıldı.
Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 152 şüpheliden 29'u tutuklandı.