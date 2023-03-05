Meyve kokusu uçağa iniş yaptırdı

THY'nin TK-1855 sefer sayılı uçağı, saat 15.35'de Barcelona seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

Uçak havalandıktan bir süre sonra kabin içerisinde bir koku alınmaya başlandı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

THY uçağı saat 16.45 de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Uçakta yapılan kontrollerde kabin içerisinde yayılan kokunun kargo bölümünde bulunulan durian meyvesinden kaynaklandığı belirlendi.

Yolcular THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Barcelona'ya gideceği öğrenildi