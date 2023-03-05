Hakkari'de 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2023 19:51, Son Güncelleme : 05 Mart 2023 19:52
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, ilçede düzenledikleri operasyonda 12 paket halinde 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.