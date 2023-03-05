Kılıçdaroğlu, partisinin Ulusal Afet Stratejisi Toplantısı'na katıldı

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısı'nda bazı sendika ve TMMOB'ye bağlı oda temsilcileriyle görüştü.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP İstanbul milletvekilleri Yunus Emre ve Akif Hamzaçebi eşlik etti.