Kılıçdaroğlu, partisinin Ulusal Afet Stratejisi Toplantısı'na katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ulusal Afet Stratejisi Toplantısı'nda bazı sendika ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı oda temsilcileri ile bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2023 19:55, Son Güncelleme : 05 Mart 2023 20:07
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısı'nda bazı sendika ve TMMOB'ye bağlı oda temsilcileriyle görüştü.
Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP İstanbul milletvekilleri Yunus Emre ve Akif Hamzaçebi eşlik etti.