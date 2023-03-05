İzmir'de polisten kaçan aracın kaza yapması sonucu 2 kişi öldü
Hayatını kaybeden 17 yaşındaki kızı silahla tehdit ederek araca bindirdiği belirtilen sürücünün silahla kendisini vurması sonucu kazanın yaşandığı öne sürüldü
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 17 yaşındaki kızın silahla tehdit edilerek bindirildiği iddiasıyla polis tarafından takibe alınan aracın kaza yapması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, polise, Umut Mahallesi 3822/2 Sokak'ta otobüs durağında bekleyen G.Ö'nün (17) silahla tehdit edilerek 35 HB 2719 plakalı hafif ticari araca bindirildiği ihbarında bulunuldu.
Bunun üzerine, polisin A.Ş'nin (22) kullandığı aracı takibe almasıyla kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sırasında, İzmir - Çeşme Otoyolunda kontrolden çıkan araç takla attı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede A.Ş. ve G.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü A.Ş'nin seyir halindeyken silahla kendisini vurması sonucu kontrolünden çıkan aracın kaza yaptığı ileri sürüldü.