Galatasaray teknik heyetinden Muslera kararı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Trabzonspor maçında Fernando Muslera, Marc Bartra ile çarpışarak sakatlanmıştı.

36 yaşındaki kalecinin yapılan MR sonuçlarının ardından ayağında kanama ve kısmi çökme olduğu tespit edilmişti.

Uruguaylı eldiven bu süreçte koltuk değnekleriyle ayakta kalmaya çalıştı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle lige verilen arada Muslera koltuk değnekleri bırakarak bireysel ve takım antrenmanlarına başlamıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray teknik heyeti, Fernando Muslera'nın sakatlığı geçsede yüzde yüz hazır olmadan oynatmama kararı aldı.

RİSKE EDİLMEYECEK

Bu gelişmenin ardından tecrübeli kaleci, Süper Lig'de 11 Mart'ta oynanacak Kasımpaşa maçında riske edilmeyerek dinlendirilecek.

Galatasaray, milli ara öncesi oynanacak Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarında kaleyi Okan Kocuk'a emanet edecek.

Muslera'nın milli aranın bitmesinin ardından mart sonunda eldivenleri tekrar geri alması bekleniyor.

Uruguaylı yıldız, Süper Lig'de Adana Demirspor ile kupadaki Başakşehir maçları ile geri dönecek.