Boş geçen derse giren yöneticilere ek ders ücreti ödenir mi?

Bilindiği gibi Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin hangi görevlerine bağlı olarak ne şekilde ek ders ücretinden yararlandırılacakları, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ve 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinde düzenlenmiştir.

Söz konusu Kararın 5'inci maddesinde, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin aylıkları karşılığında haftada 6 saat ders okutmakla yükümlü oldukları, bu yükümlülüğün öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirileceği; 6'ncı maddesinde ise, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan yöneticilere istekleri üzerine alanlarında veya alanları dışında haftada 6 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 14.02.2023 tarih ve 70324945 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla herhangi bir nedenle boş geçen derslere giren yöneticilerin, o günler için yürütülmesi öngörülmüş olan müfredatı aynı şekilde uygulamaları şartıyla, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesinin; aylık karşılığı ders görevinin üzerinde okuttukları derslerin ise söz konusu Kararda belirtilen saat sınırlarını geçmemek üzere ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesinin mümkün olabileceği mütalaa edilmektedir. Öte yandan ders okutmaksızın salt öğretmeni olmayan sınıfların düzenini sağlamak üzere sınıfta bulunan yöneticilerin bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmadığının hatırlatılmasında da yarar görülmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR