'Akşener yarın gelirse adayı tekrar değerlendiririz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday çıkışıyla başlayan krizle ilgili Millet İttifakı'nın ortaklarından DEVA Partisi'nden önemli bir açıklama geldi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, HaberTürk'te katıldığı programda, 6 Mart'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıyı adres gösterdi.

"BU KRİZ ÇÖZÜLÜR"

DEVA lideri Babacan'ın masada bir aday ismi telaffuz etmediğini belirten Ekmen, "Masadaki kriz çözülür mü?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Bu kriz çözülür. Ancak Sayın Akşener'in Cuma günü yaptığı konuşmayı düşünüyorum. Bu konuyu bir kez daha müzakere edelim deseydi daha sağlıklı olurdu. Açıklamaları rahatsız ediciydi. Bir yol kazası var."

Ekmen, "Sayın Akşener yarın toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz. Sayın Akşener gelmezse, geçiş sürecine ilişkin yarın maddeler tamamlanır." diye konuştu