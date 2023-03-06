6 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Liderler Buluşması"na katılacak.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ay vadeli hazine bonosu ile 10 yıl vadeli tahvilin yeniden ihraç ihalelerini yapacak.
(Ankara)
2- TCMB, şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu duyuracak.
(Ankara/14.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "İstatistiklerle Kadın" verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00)
2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 20. hafta maçları yapılacak; Fenerbahçe Alagöz Holding-Nesibe Aydın, Emlak Konut-Bursa Uludağ Basketbol, Rize Belediyespor-Beşiktaş, OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/14.00/15.00/Rize/14.30/Ankara/16.00/17.30/Mersin/18.00)
3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftası Ziraat Bankkart-Arkas Spor maçıyla sona erecek.
(Ankara/14.00)