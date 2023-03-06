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Malatya, afetten az etkilenen iller arasına alındı mı? Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın AFAD tarafından az hasar alan iller kategorisine alındığı iddialarına ilişkin, "İlk gün illerin eşleşmesi için yapılan, ardından hemen değiştirilen görseli, günler sonra alıp tahrike soyunanlara söylenecek söz çok ancak zamanı değil. Malatyalı hemşerilerimiz bu yalanlara itibar etmesinler. Emirlerine amadeyiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2023 00:46, Son Güncelleme : 06 Mart 2023 07:52
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Malatya, afetten az etkilenen iller arasına alındı mı? Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından afetten az etkilenen iller arasına alındığı iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

'MALATYALI HEMŞERİLERİMİZ BU YALANLARA İTİBAR ETMESİNLER'

"Sosyal medyada afet bölgelerine yönelik her gün ayrı bir dezenformasyon. Hatay'dan sonra sıra Malatya ile ilgili, 'Malatya, afetten az etkilenen iller arasında' yalanı. İlk gün illerin eşleşmesi için yapılan, ardından hemen değiştirilen görseli, günler sonra alıp tahrike soyunanlara söylenecek söz çok ancak zamanı değil. Malatyalı hemşerilerimiz bu yalanlara itibar etmesinler. Emirlerine amadeyiz. Yaralarımızı birlik içinde sarmaya devam edeceğiz. Doğrusuna bakalım; Afetten Etkilenen İllerimize Destek İller; Kahramanmaraş ilimizin Zonguldak İl AFAD tarafından incelenmesi, Hatay ilimizin Trabzon İl AFAD tarafından desteklenmesi, Malatya ilimizin İl AFAD ve Başkanlık tarafından desteklenerek Malatya İl AFAD ile birlikte incelenmesi, Adıyaman ilimizin İzmir İl AFAD tarafından desteklenmesi, Diyarbakır ilimizin Başkanlık tarafından desteklenmesi, Adana, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ illerimizin il AFAD Müdürlükleri tarafından incelenmesi yapılmaktadır."

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