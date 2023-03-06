DEVA Partisi'nden dikkat çeken Akşener iddiası: Yarın toplantıya katılacak

İyi Parti lideri Akşener, 6'lı Masa'nın son toplantısının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık çağrısında bulunmuş ve masadan ayrılmıştı. Millet İtifakıyarın, Akşenersiz ilk toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanırken, Akşener masaya ancak Yavaş ya da İmamoğlu adaylığı kabul ederse döneceğini açıkladı.

TGRT Haber'de 6'lı Masa'nın 12. toplantısının yaım kaldığını söyleyen DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Akşener'in "Pazartesi günü toplantıya katılacağım" diyerek masadan ayrıldığını ifade etti. Şahin, Akşener'in attığı imza nedeniyle yarın yapılacak toplantıya beklendiğini, hep birlikte olmadan 50+1'e ulaşılamayacağını belirtti.

'AKŞENER KATILMAZSA KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK'

Şahin ile beraber yayına bağlanan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı ise siyasi diplomasi vurgusu yaparak Akşener'in "Milletin talebini, dediğini kabul ederse hiç gurur yapmadan o masaya geri dönerim" ifadesini takdir ettiğini kaydetti. "Önümüzdeki 16 saatin çok iyi değerlendirilmesi lazım" diyen Atıcı, siyasi uzlaşı yapılamaması durumunda Kılıçdaroğlu'nun aday olarak gösterileceğini ve İYİ Parti'nin fiilen ve resmen masa dışında kalacağını ifade etti.

"Milletin ne dediğini kim biliyor? Milletin ne dediğine kim karar veriyor? Millet sözünü sandıkta söyler" diyen Atıcı 2018'de yapılan seçimleri anımsatarak partilerin anketlerde aldığı oy ile seçimde aldığı oy arasındaki farkı örnek gösterdi.

'LİDERİN KİM OLACAĞININ ÖNEMİ YOK'

'Bu aşamadan sonra liderin kim olacağının çok da önemi yoktur' diyen Atıcı, İYİ Parti'nin aday çıkarmasını şaşkınlıkla karşılayacağını, Akşener'in halkta güven problemine neden olduğunu söyledi.

'KORKUM İYİ PARTİ'NİN CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLEMESİDİR'

Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taviz verebileceğini düşündüğünü belirten Atıcı, ihtimalin düşük olduğunu söylese de tek korkusunun İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'nı desteklemesi olduğunu belirtti.