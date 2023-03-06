Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Karabük'te, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Merkezin zirvesi etkili yağışın ardından karla kaplandı.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 1, en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü bölgedeki kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Tesislerde kar kalınlığı 8 santimetre ölçülürken, yağış kentin diğer yüksek bölgelerinde de etkili oluyor.

- Bolu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar aralıklarla devam ediyor.

Köroğlu Dağı zirvesinde yer alan merkezde gece başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metrenin üzerinde ölçüldü.

Bu arada kentin doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkı'nda da yağış aralıklarla etkisini gösteriyor.