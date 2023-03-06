İnternetten çocuk istismarı içeren video indirdiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde internetten çocuk istismarı içeren video indirdikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2023 10:30, Son Güncelleme : 06 Mart 2023 10:31
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internetten çocuk istismarı içeren video indirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Adreslerde çocuk istismarı içeren video indirildiği belirlenen 6 hard disk, 2 cep telefonu, hafıza kartı ve flash bellek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.