Kabine toplandı: Ana gündem 'deprem' olacak
Kabine toplandı: Ana gündem 'deprem' olacak
Faizsiz, Masrafsız 10.000 TL!
Faizsiz, Masrafsız 10.000 TL!
Sponsorlu İçerik
İYİ Parti: Akşener toplantıya katılacak
İYİ Parti: Akşener toplantıya katılacak
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü tutuklandı
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü tutuklandı
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleme toplantısı 1 saat ertelendi
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleme toplantısı 1 saat ertelendi
İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor
İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor
Akşener'den yeni öneri geldi....Masaya tekrar katılacak mı?
Akşener'den yeni öneri geldi....Masaya tekrar katılacak mı?
Yapılandırmada depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor
Yapılandırmada depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor
'Deprem illerinden 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakli yapıldı'
'Deprem illerinden 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakli yapıldı'
Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
5'li masanın ortak adayı bugün kamuoyu ile paylaşılacak
5'li masanın ortak adayı bugün kamuoyu ile paylaşılacak
Projeye önce MTA bakacak
Projeye önce MTA bakacak
Togg satışa hazır
Togg satışa hazır
Depremin vurduğu İskenderun'da deniz taştı caddeler göle döndü
Depremin vurduğu İskenderun'da deniz taştı caddeler göle döndü
Malatya, afetten az etkilenen iller arasına alındı mı? Soylu açıkladı
Malatya, afetten az etkilenen iller arasına alındı mı? Soylu açıkladı
Görevi başında kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
Görevi başında kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
Akşener toplantıyı anlattı: Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı
Akşener toplantıyı anlattı: Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı
'Depremzedelerin oy kullanması için YSK kolaylaştırıcı karar almalı'
'Depremzedelerin oy kullanması için YSK kolaylaştırıcı karar almalı'
Açığa alınan emniyet müdürü serbest bırakıldı, Savcılık itiraz etti
Açığa alınan emniyet müdürü serbest bırakıldı, Savcılık itiraz etti
227 bin 27 bina yıkık ya da ağır hasarlı
227 bin 27 bina yıkık ya da ağır hasarlı
Bursaspor-Amedspor maçındaki kamu görevlileri açığa alındı
Bursaspor-Amedspor maçındaki kamu görevlileri açığa alındı
Depremzede üniversite öğrencilerine tüm eğitim hayatlarında burs desteği
Depremzede üniversite öğrencilerine tüm eğitim hayatlarında burs desteği
Kabine yarın toplanıyor: Gündem deprem ve seçim tarihi
Kabine yarın toplanıyor: Gündem deprem ve seçim tarihi
İYİ Parti'den Ersan Şen açıklaması: Görüşmemiz olmadı
İYİ Parti'den Ersan Şen açıklaması: Görüşmemiz olmadı
Yardım malzemelerini evine getiren emniyet personeli açığa alındı
Yardım malzemelerini evine getiren emniyet personeli açığa alındı
'Risksiz' görülen ilde ev-arsa fiyatları arttı, kiralık daire yok
'Risksiz' görülen ilde ev-arsa fiyatları arttı, kiralık daire yok
'Deprem Afet Konteynerleri' hazır ancak kullanmayı bilen çok az
'Deprem Afet Konteynerleri' hazır ancak kullanmayı bilen çok az
Elektrikli oto satışı 2023'ün ilk 2 ayında hız kazandı
Elektrikli oto satışı 2023'ün ilk 2 ayında hız kazandı
TBMM'de gündem 'borç yapılandırması' olacak
TBMM'de gündem 'borç yapılandırması' olacak
Depremzede öğrencilerin ders kitapları sıralarında hazır olacak
Depremzede öğrencilerin ders kitapları sıralarında hazır olacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Akşener'den yeni öneri geldi....Masaya tekrar katılacak mı?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları önerisini sunduğunu bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2023 13:36, Son Güncelleme : 06 Mart 2023 15:33
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Millet İttifakı bugün cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.

Saat 14.00'te yapılacak toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması bekleniyor.

İYİ Parti'yi masaya döndürmek için formül arayışları da devam ediyor. Bugün sürpriz bir gelişme yaşanabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasının ardından; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak isimlerinin açıklanabileceği iddia edildi.

İmamoğlu ve Yavaş'ın İYİ Parti genel merkezine ziyarette bulunması iddiaları güçlendirdi. Görüşme sonrası iki başkan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, ''Bugün bu ziyaretmizi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bilgisi ile gerçekleştirdik. Biz Türkiyemizin depremle birlikte zor günler geçirdiğini ve milletimizin geleceği için de altılı masanın önemli olduğunun bilincindeyiz, bu yüzden de bugün buradayız.'' dedi.

Yavaş ise ''Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Önümüzde seçim var ve mileltimizin ayrılığa tahammülü yok. Tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusuzudr. Bizde bugün bunun için bir araya geldik.'' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları önerisini sunduğunu bildirdi.

Zorlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Merkez Ek Binası'nda Akşener'i ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in milletin sesi ve iradesi olma sorumluluğunu en başından beri duyduğunu ve bu bilinçle hareket ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız, milletimizin yine sesi doğrultusunda, milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı ve kapsayıcı, milletimizi yeniden heyecana sevk edecek bir öneriyi Millet İttifakı'na sunmuştur. 2018'de Millet İttifakı'nın işbirliğiyle büyük bir başarıya yakalamış sayın büyükşehir belediye başkanlarımız, Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. Cumhurbaşkanın yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da Sayın Genel Başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekilde, bu dakikalardan itibaren devam edecektir. Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz."

AKŞENER KURMAYLARIYLA GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti cephesinde de hareketlilik var. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileriyle bir araya geldi. Öte yandan İYİ Parti'den masaya dönüş konusunda olumlu mesajlar var.

"DEMOKRASİLERDE ÇARELER TÜKENMEZ"

Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, "İyi olacak." derken İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan ''Demokrasilerde çare tükenmez.'' ifadesi geldi.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ KÜRŞAT ZORLU'DAN AÇIKLAMA

Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, "Her iki belediye başkanımıza cumhurbaşkanının yetkili icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisi iletilmiştir. Genel başkanımız, sayın Kılıçdaroğlu'na da bu öneriyi iletecektir." dedi.

Kabine toplandı: Ana gündem 'deprem' olacak
Kabine toplandı: Ana gündem 'deprem' olacak
İYİ Parti: Akşener toplantıya katılacak
İYİ Parti: Akşener toplantıya katılacak
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleme toplantısı 1 saat ertelendi
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleme toplantısı 1 saat ertelendi
İYİ Parti'den son açıklama: Akşener toplantıya katılmayacak
İYİ Parti'den son açıklama: Akşener toplantıya katılmayacak
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinin yöneticiyleriyle görüşecek
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinin yöneticiyleriyle görüşecek
5'li masanın ortak adayı bugün kamuoyu ile paylaşılacak
5'li masanın ortak adayı bugün kamuoyu ile paylaşılacak

Bu Habere Tepkiniz

Boş geçen derse giren yöneticilere ek ders ücreti ödenir mi?

Boş geçen derse giren yöneticilere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevini tamamlayan bir yöneticinin, kurumunda çeşitli nedenlerle boş geçen derslere girmesi halinde bu görevi karşılığında haftada 6 saate kadar ek ders ücretinden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Askerlik süresini işçi iken (SSK) borçlanan memur, emeklilik için en az 6 ay beklemek zorunda mıdır?

Askerlik süresini işçi iken (SSK) borçlanan memur, emeklilik için en az 6 ay beklemek zorunda mıdır?
Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları yok sayılmamalıdır

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları yok sayılmamalıdır

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ yaptığı açıklamada "SGK çalışanları yok sayılmamalıdır" dedi.
Ücretsiz izin sonrası göreve başlamadan emeklilik talebinde bulunulabilir mi?

Ücretsiz izin sonrası göreve başlamadan emeklilik talebinde bulunulabilir mi?

Ücretsiz izinde bulunan memurun kadrosu ile ilişiği kesilmez, ücretsiz izinde iken veya ücretsiz izin sonrası göreve başlamadan istifa sonrası açıkta iken emeklilik talebinde bulunulabilir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YÖK, 50/d'li araştırma görevlilerine ilişkin düzenlemenin esaslarını belirledi

YÖK, 50/d'li araştırma görevlilerine ilişkin düzenlemenin esaslarını belirledi

Araştırma görevlileri, 9 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek
Terör gazisi polis, ikinci normal emekliliği nasıl kazanır?

Terör gazisi polis, ikinci normal emekliliği nasıl kazanır?

Terörle mücadele kapsamında vazife malulü olanlar görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın hem görev aylıklarını hem de SGK tarafından ödenen vazife malullüğü aylıklarını alabilmektedirler
4 Mart 2023 tarihli atama kararları yayımlandı

4 Mart 2023 tarihli atama kararları yayımlandı

4 Mart 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlk iki aydan memurların aldığı zam eridi

İlk iki aydan memurların aldığı zam eridi

Ocak ve Şubat ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, memurların aldığı zam ilk iki aydan eridi.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, şubatta yıllık bazda yüzde 55,18 olurken bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK Kararı yayımlandı

Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK Kararı yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri esas alınarak hesaplandığı belirtildi.
Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 17 mart 2023
Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş

Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş

Şehirlerin kültürel, tarihi ve mimari niteliklerini belgelemek için 360 derece görüntülenmesini hedefleyen 'Şehir Atlası' projesi kapsamında, deprem öncesi ve sonrasında Kahramanmaraş'ta çekilen fotoğraflar, şehirdeki yıkımı gözler önüne seriyor.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Sigortacılık, ve Özel Emeklilik Düzenleme, ve Denetleme Kurumu, 60 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 19 mart 2023
Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

6 Mart 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.