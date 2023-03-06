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Afşin'e 6 bin kalıcı konut inşa edilecek

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçede ilk etapta bin 784 kalıcı konutun yapılacağını, sayının toplamda 6 bin olacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2023 14:43, Son Güncelleme : 06 Mart 2023 14:44
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Afşin'e 6 bin kalıcı konut inşa edilecek

Güven, yazılı açıklamasında, kalıcı konutlarla ilgili hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda kırsal mahallelerle birlikte Afşin'e yapılacak konut sayısının 6 bin olduğunu ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Afşin'i hızla toparlamak zorundayız. Ağır hasarlı binaların tamamı için yeni konut yapılacak. İlk etapta TOKİ tarafından yapılacak 501 kalıcı konutlarımızın inşaat çalışmaları iki gün önce başlamıştı bugün itibariyle 1283 konut daha eklendi ve ilk etapta inşa edilecek konut sayısı 1784 oldu. Yeni imar alanımızın hazır olması, belediyeye ait rekreasyon alanlarının konutların yapılması için TOKİ'ye devretmemiz konutların hızlanmasında etken oldu."

Kalıcı konutların yapımı için TOKİ'ye yeni bir alan daha tahsis edildiğini ve ikinci etapta da 2 bin kalıcı konutun yapımı için etüt ve yapım çalışmalarının başladığını aktaran Güven, "Kırsal mahallelerimizde yapılacak konutlarımız için tek katlı planlar hazırlandı. Hafif çelik düşünülüyor ve 3+1 şeklinde yer tespitinin ardından çalışmalarımız kırsal mahallelerimizde de hızlı bir şekilde başlayacak. Bir taraftan Afşin'in yeniden imarı için çalışıyoruz diğer taraftan da ilerisi için projelerimiz devam ediyor. Rabbim inşallah bir daha böyle bir afeti yaşatmasın." değerlendirmesini yaptı.

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