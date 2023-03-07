Bursaspor-Amed Spor maçının ardından gözaltına alınan 9 zanlı serbest
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ve sonrasında yaşanan olaylara yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2023 19:09, Son Güncelleme : 07 Mart 2023 19:10
Alınan bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda, 5 Mart'ta TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği iddia edilen darp ve maç sırasında açılan pankartlarla ilgili zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Bursa Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 zanlıdan bazıları imza verme, bazıları da yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.