Bursaspor-Amed Spor maçının ardından gözaltına alınan 9 zanlı serbest

EYT'liye çifte bayram! Hem maaş, hem ikramiye

EYT için bir günde 300 bin başvuru olurken, SGK mesai başlangıcını 06.00'ya çekti. Mart ayında başvuranlar 1 Nisan itibarıyla aylığa hak kazanırken ödemeleri yetişmeyenlere topluca ödeme yapılabileceği gibi avans seçeneği de sunulabilecek. En düşük emekli aylığı 5.500 lira olarak belirlenirken avansın da bu tutar üzerinden verilebileceği belirtiliyor. İlk ay için yapılacak avans ödemesine 1.100 lira bayram ikramiyesinin dahil edilmesi öngörülüyor.