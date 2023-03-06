Anlaşma İmzalandı: Suudi Arabistan'dan MB'ye 5 milyar dolar
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararına ilişkin, "Bu karar, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur." ifadesini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2023 18:54, Son Güncelleme : 06 Mart 2023 18:54
Nebati, sosyal medya hesabından, Suudi Arabistan ile TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalanmasını değerlendirdi.
Kararın önemine işaret eden Nebati, şunları kaydetti:
"Son dönemde artan ekonomik ve finansal işbirliğimiz kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur. Bölge ve Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz."