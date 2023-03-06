TOKİ ve MTA'dan ortak çalışma: Diri fay hattı kontrolü yapılacak

Deprem bölgesi, bilimin ışığında yeniden imar edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden Teknik Arama Müdürlüğü'nden (MTA) uzmanlarda da sahaya iniyor.

TOKİ'nin konut yapmayı planladığı alanlarda diri fay hattı olup olmadığı, MTA uzmanlarınca kontrol edilecek. Uzmanların çıkardığı diri fay haritası esas alınacak.

5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay var

Fay hattına yakın ve riskli olduğu saptanan sahalara inşaat izni verilmeyecek.

MTA'nın Türkiye genelinde çıkardığı haritada 485 diri fay olduğu belirtiliyor. Diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak kuşakta olduğu kaydediliyor.

Yeni deprem konutlarının inşasında ağırlıklı olarak perlit kullanılacak

Japonya ile ABD'deki konutlar örnek alınacak.

Geleceğin betonu olarak tanımlanan perlit madeni yeni deprem konutlarının inşasında ağırlıklı kullanılacak. Perlit, hafif olduğu için bina yükünü azaltıyor. Hafifleyen binada depremin yıkıcı etkisi de azalıyor.

Dünyadaki bilinen perlit rezervinin yüzde 74'ü Türkiye'de bulunuyor.