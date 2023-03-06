Tartıştıkları uzman çavuşu öldüren 2 kardeş tutuklandı

Olay, dün sabah Foça ilçesi Yenibağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Serkan Özten (32) ve 19 Şubat tarihinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı komşusu C.A.Y. (30) arasında dün sabah yeniden tartışma çıktı. Apartman içerisinde alevlenen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında C.A.Y., evinde bulunan pompalı tüfekle Serkan Özten'e ateş etti. Özten, vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılırken, olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serkan Özten'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 1 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Serkan Özten'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Özten'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

Şüpheli C.A.Y. ve kardeşi S.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.