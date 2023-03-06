Üniversite hastanesinde dolandırıcılık: 1'i ameliyat teknisyeni 3 tutuklama

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, NEÜ Rektörlüğünce Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinde kullanılan bir kısım sarf malzemelerinin kullanılmadığı halde ilgili görevliler tarafından kullanılmış gibi gösterilip, malzeme temin işi yapan şirkete verildiği ve aynı malzemenin tekrar hastaneye doğrudan temin yoluyla satılarak kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şüpheliler hakkında fiziki ve teknik takip yapıldığı, söz konusu malzemelerin alım satım işlemlerine ilişkin belgelerin incelendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 6 şüpheli gözaltına alınarak ev ve iş yerlerinde arama yapılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edilen 6 şüpheliden, Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyathane teknisyeni olarak görevli olan bir şüpheli ile malzeme temin eden şirket yetkilileri olan 2 şüpheli, Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak, kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmiştir. Bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş olup, 2 şüpheli serbest bırakılmıştır."