Gökhan Zan: Biz 5 Şubat gecesi son kez huzurluyduk

Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımın eski futbolcusu Gökhan Zan, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası memleketi Hatay'dan seslendi. Tam 1 ay önce yaşanan deprem felaketi nedeniyle bir paylaşım yapan Gökhan Zan şu ifadeleri kullandı:

'SON KEZ HUZURLUYDUK'

"Tam bir ay önce. Bugün son kez o güzel evlerimizde mutlu sofralarımıza oturduk yemek yedik. Tam bu gün son kez televizyonumuzu izledik, misafir ağırladık belki. Son defa uyumak için odalarımıza gittik. Bilmiyorduk sabah olunca kimimiz canını, kimimizin yuvasını kaybedeceğini. Bilmiyorduk şehrimizin yok olacağını. Yarın için yapacağımız planlarımız vardı. Zaman geçsin ama unutmayın olur mu? Biz 5 Şubat gecesi son kez huzurluyduk. Biz de sizler gibiydik. Evimiz vardı, eşyalarımız vardı. Canlarımız sağdı. Sevdiklerimiz hayattaydı. Biz saniyeler içinde her şeyimizi kaybettik. Unutmayın. Çünkü biz hiç unutmayacağız."