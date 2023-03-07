7 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
7 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- CHP, MHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 10 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesi Chelsea-Borussia Dortmund, Benfica-Club Brugge maçlarıyla başlayacak.
(Londra/Lizbon/23.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi başlayacak; Pendikspor-Tuzlaspor ve Altınordu-Göztepe maçları yapılacak.
(İstanbul/17.00/İzmir/20.00)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu L Grubu'nun 3. hafta erteleme maçında Darüşşafaka Lassa, İspanya'nın UCAM Murcia takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00)
4- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 15. haftasında Türk Telekom, B Grubu'nda Yunanistan'ın Promitheas takımını ağırlayacak.
(Ankara/20.00)
5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçında Halkbank, İtalya'nın Cucine Lube takımını konuk edecek.
(Ankara/19.00)
6- 2023 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda, tek maç eleme usulüyle oynanacak çeyrek final mücadelesi Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçıyla başlayacak.
(İstanbul/17.00)