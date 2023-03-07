Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı partilerinin başkanlarına 'teşekkür' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarına duydukları güven için teşekkür etti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet İttifakı'nın Sayın Genel Başkanlarına, duydukları güven için teşekkür ederim. Şimdi el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz!" ifadesini kullandı.