Afet sonrası yeni faylar mı oluşuyor? Deprem uzmanı cevapladı

Jeoloji Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, 'yeni fay' iddialarını değerlendirdi. Yeni fay hatlarının ortaya çıkması gibi bir durumun söz konusu olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Pampal, bu fayların yeni oluşmuş değil, yeni keşfedilmiş olduğunu vurguladı.

Jeolojik çalışmaların meşakkatli ve uzun zaman aldığını söyleyen Pampal "Jeoloji ve fay haritaları hazırlanarak raporlanır. Çalışma belli bir olgunluğa geldikten sonra da fay haritaları yenilenir. Bu çerçevede MTA'nın diri fay haritası 2012'de yenilenmişti. Ondan sonra da çalışmalar sürüyor. Dünyada da Türkiye'de de 'gizli fay', 'örtülü fay' gibi faylar vardır; bu fayların hiçbir işareti olmaz. Hava veya uydu fotoğraflarında görmediğimiz faylar olabilir ve bunlara bağlı depremler de meydana gelebilir. Örneğin, ABD'de, Hindistan'da böyle depremlere rastlanmıştır"

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ