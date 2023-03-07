Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?- Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, deprem bölgesinin batı kesimlerinde yağmur bekleniyor. Diğer illerde ise havanın parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 5, en yüksek 18 derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 20 derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının bugün en düşük 4, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 3, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 7, en yüksek 18 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 6, en yüksek 16 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 4, en yüksek 17 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 18 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 20 derece olması bekleniyor.

Elazığ

Elazığ'da bugün hava sıcaklıklarının en düşük 2, en yüksek 14 derece olacağı tahmin ediliyor.