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Deprem bölgesine 'plansız' hekim ataması: Çalışacak hastane, kalacak ev yok

Sağlık Bakanlığı çoğunluğu deprem bölgesine olmak üzere 1724 yeni mezun hekim ve uzman hekim atarken, bu hekimlerin birçoğunun ne hizmet verecekleri hastane ne de barınacak evleri var. Hekimler, öncelikle hastane yapılarının kuvvetlendirilmesi ve bölge güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, atamanın "gelişigüzel" yapıldığını söylüyor.

Haber Giriş : 07 Mart 2023 08:35, Son Güncelleme : 07 Mart 2023 09:10
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Deprem bölgesine 'plansız' hekim ataması: Çalışacak hastane, kalacak ev yok

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi 11 ilde yaklaşık 14 milyon insanı etkiledi. İki milyon kişi bölge dışına göç etti. Yaklaşık iki milyon depremzede ise geçici barınma yerlerinde yaşıyor. Bölgede sağlık hizmetine ciddi ihtiyaç varken Sağlık Bakanlığı, 1724 yeni mezun hekim ve uzman hekimin atamasını yaptı. Ancak büyük çoğunluğu deprem bölgesine atanan bu hekimlerin bazılarının ne hizmet verecekleri hastane ne de barınacak evleri var.

'PLANSIZ GELİŞİGÜZEL BİR KARAR'

Diken'den Mesude Erşan'ın haberine göre; Yurtdışındaki araştırma programının bitmesiyle dönen bir üroloji uzmanı, açılan kadroların neredeyse tamamının deprem bölgesindeki hastanelerde olduğunu söyledi:

"Sağlık hizmetini her yerde çok büyük bir şevkle verebileceğimizden şüpheniz olmasın ama kendi alanımdaki açılan ilgili yerleri aradım. Mesela Hatay Samandağ Devlet Hastanesi hizmet vermiyor, Maraş Göksun'da sadece acil servis hizmet veriyor ve doktorlar da şehirlerde sağlam ev kalmadığı için konteynırlarda yaşıyor. Şehirlerde barınma, su vb. temel ihtiyaçlar sağlanmamış, halk şehirleri zaten terk etmişken bu kadar farklı dallardaki branşlara ne ihtiyacı olduğunu ben şahsen anlamadım. Tamamen plansız ve gelişigüzel alınmış bir karardan başka bir şey değil ne yazık ki."

'BÖLGEDE GÜVENLİK SAĞLANMALI'

Kahramanmaraş'a ataması yapılacak pratisyen hekimlerden biri, "Benim gibi yüzlerce hekim deprem bölgesine atanacak. Orada çalışan hekimlerden edindiğimiz bilgilere göre, bölge henüz yerleşmeye uygun değil. İlk önceliğimiz hastane çevresine barınacağımız, kişisel hijyenimizi sağlayacağımız konteynırların tedarik edilmesi ve bölgede güvenliğin sağlanması. Buna ek olarak OHAL bölgesinde çalışan hekimlerin zorunlu hizmet süresinin kısaltılması gerektiğini düşünüyorum" diye anlattı.

Bir başkası, kendi çabalarıyla ulaşmaya çalıştıkları yetkili makamların sorunlarını görmezden geldiğini ya da "Barınma sizin probleminiz" yanıtı verdiklerini söyledi.

Bölgede görevlendirilen hekimler, çalışacakları sağlık kurumlarının depreme dayanıklılığı, asbest vb. riskler yönünden durum tespitlerinin yapılması, gerekli tedbirlerin alınması, alınan önlemler hakkında bilgi verilmesini de talep ediyor.

10 KİŞİLİK ÇADIRDA 20 KİŞİ

Hatay Eğitim Araştırma Sahra Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Sahra Hastanesi'nde de barınmayla ilgili ciddi sorun var. 10 kişilik çadırlarda 20 kişi kalıyor ve tuvalet-hijyen sorunları çözülmedi.

Hekimler hastanelerin yakınlarında konteyner kentlerin ivedilikle kurulmasını bekliyor. 1 Mart'ta görev süreleri başlayan hekimler, çalışacakları hastanelerin güvenli olmasını talep ediyor. Diğer talepleri arasında, bölgedeki mevcut altyapı ve halk sağlığı sorunları (asbest) nedeniyle devlet hizmet yükümlülüğü sürelerinin kısalması yer alıyor.

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, deprem bölgesinde gerek geçici görevlendirilen gerekse de yeni mezun olup ataması yapılan hekimlerin barınma, dinlenme, beslenme, hijyen gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını söyledi. Ökten, görevden çıkarılma tehdidi ve dilekçelerin işleme konulmaması gibi fiili uygulamalar ile karşılaşıldığını da anlattı.

'ÖNCE HASTANELERİ KUVVETLENDİRMEMİZ LAZIM'

Şu anda deprem bölgesindeki asıl ihtiyacın birinci basamak (koruyucu) sağlık hizmetlerini güçlendirmek olduğunu vurgulayan Ökten, "Tabii ki ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerine de ihtiyaç var. Ama şu anda önemli olan bulaşıcı hastalıklardan korumak, aşılamanın tam olarak yapılmasını sağlamak, çocuk ve hamile kadınların takibini yapmak, temiz içme ve kullanma suyuyla hijyeni sağlamak. Halk sağlığına yönelik alt yapıyı kuvvetlendirmek. Bölge uzman hekimden çok aile hekimine ihtiyaç var" dedi.

Aile sağlığı merkezleri, hastaneler arasında hasarsız, hizmet verebilenlerin sayısı çok az. Yıkımın büyük olduğu Antakya'da örneğin çoğu yıkılmış. Dörtyol'da ikinci basamak sağlık hizmeti verebilen tek hastane ayakta. Ökten, "Önce aile sağlığı merkezlerini, hastaneleri kuvvetlendirmemiz lazım. Sağlık birimlerini kuvvetlendirmeden, inşa etmeden uzman atamanın anlamı yok. Hatay'da şu anda hastane yok, uzman atasanız ne yapacak? Garip bir mantık var. Oraya doktor gönderelim, sorunlar hallolsun diye düşünüyorlar" dedi.

Depremin üzerinden tam bir ay geçtiğini hatırlatan Ökten, şöyle devam etti:

"Görevlendirme yapılıyor ama barınma sağlanmıyor, yeme-içme sağlanmıyor. Başlardaki yiyecek, içecek yardımları bitti. Bir süre sonra daha da kötü hale gelecek. Sağlık Bakanlığı önce koşulları sağlamalı sonra hizmet beklemeli. Artık kaotik günlerin bitmesi, işlerin plan, düzen içinde yürütülmesi gerekiyor."

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