Ugandalı yüzlerce Hristiyan 'kıyamet' kopacağı korkusuyla Etiyopya'ya kaçtı

6'lı masada krizinin 4 günü

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı krizi çözüldü. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de katılımıyla yapılan 6'lı masa toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası ittifakın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanabileceği ifadesi yer aldı.