Dolar 18,92 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,92 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2023 17:52, Son Güncelleme : 07 Mart 2023 17:52
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,9010
|18,9020
|18,9190
|18,9200
|Avro
|20,1540
|20,1550
|20,1440
|20,1450
|Sterlin
|22,6300
|22,7430
|22,6040
|22,7190
|İsviçre Frangı
|20,1800
|20,2810
|20,1730
|20,2740
|ANKARA
|ABD Doları
|18,8710
|18,9510
|18,8890
|18,9690
|Avro
|20,1140
|20,1940
|20,1040
|20,1840
|Sterlin
|22,5700
|22,7800
|22,5440
|22,7540