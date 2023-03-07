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Altının gram fiyatı 1.125 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 1.845 lira, Cumhuriyet altını 7.480 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2023 10:39, Son Güncelleme : 07 Mart 2023 10:40
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Altının gram fiyatı 1.125 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.125 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1.122 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1.125 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.845 lira, Cumhuriyet altını da 7.480 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 düşüşle günü 1.847 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda da 1.851 dolardan işlem görüyor.

ABD'de para politikasına ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın ABD Senato'sunda yapacağı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed'in 21-22 Mart'taki toplantısı öncesinde Powell'ın sözle yönlendirme için Senato'daki oturumu önemli bir fırsat olarak kullanmasının beklendiğini kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stokları verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.860 ve 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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