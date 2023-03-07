HAK-İŞ: Kadın komitelerimiz, depremzede aileleri ziyaret edecek

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonun kadın komitelerinin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bulundukları illerde deprem bölgesinden gelen afetzede aileleri ziyaret edeceğini bildirdi.

Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde kaybedilenlerin acısını yaşarken, yaraları birlikte sarmak için bütün güçleriyle üyelerinin ve milletin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Her yıl 8 Mart'ı kitlesel ve geniş katılımlı etkinliklerle kutlayan konfederasyonun, bu yıl aldığı kararla HAK-İŞ Kadın Komitesinin koordinatörlüğünde kadın üyelere yönelik özel malzemelerden oluşan yardımları deprem bölgesine ulaştırdığını bildiren Arslan, HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin'in koordinasyonunda komite temsilcilerinin, 11 ilde üyelere ziyarette bulunduğunu, geçmiş olsun ve taziye dileklerini ilettiğini ve hazırlanan hediyeleri sunduğunu ifade etti.

Kadın komitelerinin yarın da bulundukları illerde deprem bölgesinden gelen aileleri ziyaret edeceğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Yaşadıkları bütün acılara ve içinde bulundukları zorluklara karşın hastanelerde, belediyelerde, fabrikalarda, kamu ve özel pek çok iş yerinde işinin başında olan üyelerimizi, il başkanlarımız ve kadın komite temsilcilerimiz ziyaret ederek 'Yaralarımızı birlikte saracağız.' mesajı verecek.

HAK-İŞ olarak, bütün gücümüzle ve sendikalarımızla birlikte milletimizin yanındayız. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür, birlik olma günüdür. Bugün hep beraber yaralarımızı sarıp ayağa kalkma günüdür. HAK-İŞ ve bağlı sendikalarımızın deprem bölgesine yardımları 220 milyonu aştı. Bölgenin normalleşmesi için bu yardımlarımız devam edecek. Devletimizin ve milletimizin dayanışmasına güveniyoruz. Türkiye bu zorluğun da üstesinden gelecektir.

Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi deprem ve benzer afetlerden korusun."