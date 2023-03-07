42 bin 500 personel alımı iptal edildi mi? Bakan Koca'dan açıklama

Bakan Bilgin'den kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama
Bakan Bilgin'den kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama
Sezonun en iyi fiyatları
Sezonun en iyi fiyatları
Sponsorlu İçerik
Deprem sonrası 44 bin konutun fiyatı fahiş arttı!
Deprem sonrası 44 bin konutun fiyatı fahiş arttı!
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Erdoğan'ın duyurduğu 'Hayata Dönüş Kredisi'nin detayları belli oldu
Erdoğan'ın duyurduğu 'Hayata Dönüş Kredisi'nin detayları belli oldu
Altının gram fiyatı 1.125 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.125 lira seviyesinden işlem görüyor
Deprem bölgesine 'plansız' hekim ataması: Çalışacak hastane, kalacak ev yok
Deprem bölgesine 'plansız' hekim ataması: Çalışacak hastane, kalacak ev yok
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?- Haritalı
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?- Haritalı
Sandıklar konteynera: YSK'nın altyapısı seçime hazır
Sandıklar konteynera: YSK'nın altyapısı seçime hazır
Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı partilerinin başkanlarına 'teşekkür' mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı partilerinin başkanlarına 'teşekkür' mesajı
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddialarına açıklama
EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddialarına açıklama
Geçici işçilerle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
Geçici işçilerle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
6 lider imzaladı: İşte geçiş sürecinin 11 maddelik yol haritası
6 lider imzaladı: İşte geçiş sürecinin 11 maddelik yol haritası
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu
Erdoğan: 10 Mart'ta seçim kararı alacağız
Erdoğan: 10 Mart'ta seçim kararı alacağız
Depremlerde can kaybı 46 bin 104'e yükseldi
Depremlerde can kaybı 46 bin 104'e yükseldi
Anlaşma İmzalandı: Suudi Arabistan'dan MB'ye 5 milyar dolar
Anlaşma İmzalandı: Suudi Arabistan'dan MB'ye 5 milyar dolar
Et fiyatı 2 ayda yüzde 50 arttı
Et fiyatı 2 ayda yüzde 50 arttı
Mehmet Uçum: Aynı kişi hem CB yardımcısı hem belediye başkanı olamaz
Mehmet Uçum: Aynı kişi hem CB yardımcısı hem belediye başkanı olamaz
Teklif Meclis'te: Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Teklif Meclis'te: Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü tutuklandı
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü tutuklandı
İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor
İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor
Akşener'den yeni öneri geldi....Masaya tekrar katılacak mı?
Akşener'den yeni öneri geldi....Masaya tekrar katılacak mı?
Yapılandırmada depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor
Yapılandırmada depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor
'Deprem illerinden 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakli yapıldı'
'Deprem illerinden 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakli yapıldı'
Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
5'li masanın ortak adayı bugün kamuoyu ile paylaşılacak
5'li masanın ortak adayı bugün kamuoyu ile paylaşılacak
Projeye önce MTA bakacak
Projeye önce MTA bakacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

42 bin 500 personel alımı iptal edildi mi? Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanlığına alınması kararlaştırılan ikinci 42 bin 500 kadronun iptal edilip edilmediği sorusuna Koca, "Kesinlikle iptal söz konusu değil." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2023 12:23, Son Güncelleme : 07 Mart 2023 13:32
Yazdır
42 bin 500 personel alımı iptal edildi mi? Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ettiklerini ancak temizlik amaçlı kullanılabileceğini bildirdi.

Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hatay'da su sıkıntısı ve salgın hastalık iddialarının sorulması üzerine Koca, su açısından şebeke suyunda sorun olmadığını, özellikle yıkımın en yoğun olduğu Antakya ve Defne'ye kısmen, diğer bölgelere de yaygın şebeke suyu verildiğini belirtti.

Suyun bakiye klor ve mikrobiyolojik analizlerinin sık yapıldığını vurgulayan Koca, "Şu an bir sorun yok. Ancak Hatay'da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ediyoruz. Suyun içmeye elverişli olduğunu tam olarak tespit etmeden 'içilebilir' diyemeyiz. Olası bir salgın açısından en büyük risk içme suyu olarak ele alınıyor. Şebeke suyunun genel amaçlı kullanımında bir sorun yok. Temizlik amaçlı kullanılabilir. AFAD bütün bölgelere ambalajlı kullanılabilir içme suyu temin etmeye çalışıyor. Dolayısıyla su açısından bir sorun olmadığını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Salgınla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin ise Koca, şunları kaydetti:

"Bizim yıllardan beri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün sendromik sürveyans adlı bir sistemimiz var. Pandemideki filyasyon gibi düşünün. Yani gelen hastanın bir enfeksiyon durumu söz konusu ise kaynağına kadar giderek nereden kaynaklandığının tespit edilmesini esas alıyor bu sistem. Bu sistem aktif olarak devrede. Ayrıca bununla ilgili Halk Sağlığı Bilim Komisyonumuz da var. Onlar da sürekli alt gruplarla birlikte sahada çalışıyorlar. Komisyonumuz, tüm bölgede incelemeler yaparak en son dün Hatay'a geldi. Şu an salgına dair bir durum söz konusu değil. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü salgın olmaması için bizim güvenilir suya, güvenilir gıdaya, hijyenik WC ortamı sağlamamız gerekir. Bu tedbirleri ne kadar güçlü alırsak, salgın ihtimali o kadar azalacak. Şu an herhangi bir salgın durumu ve kümelenme durumu söz konusu değil. Binlerce insan içinde yer yer onlu, yirmili ishal vakaları görülmesi salgın anlamına gelmez. Özellikle bulaşıcı olan, bir kaynaktan bulaşan salgın ihtimali bizim için önemli, sevindirici olan şu an böyle bir durum olmaması. Salgın hastalık açısından da su açısından da bir problem yok."

- "Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var"

Deprem riskine karşı hastanelerle ilgili alınan tedbirlere değinen Koca, bazı hastanelerin taşınmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Koca, "Cerrahpaşa, Çapa, İstanbul ve Ankara'daki diğer kamu hastanelerimizle ilgili ne yapacağımızı bir iki gün içerisinde açıklamış olacağız. Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var. Bu konuda adımlar attıkça, yapı analiz sonuçları çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız. Bir iki gün içinde üniversite ve kamu hastanelerinin durumu ve atılacak adımlarla ilgili açıklama yapacağız." dedi.

- Deprem bölgesindeki sağlık hizmetleri

Deprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerine yönelik bilgi veren Koca, gezici sağlık ekiplerinin yaygın bir şekilde muayene ve tetkikler yaptığını, yerinde muayene edilen hasta sayısının 300 bine yaklaştığını bildirdi.

Koca, "Bölgede 17 binden fazlası hekim 122 bin sağlık personeli görevi başında. 3 milyona yakın birinci basamak sağlık hizmeti vermiş durumdayız. Hastanelerimiz, sahra hastanelerimiz, mobil sağlık hizmetlerimiz, toplu yaşam alanlarındaki birinci basamak sağlık hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığına alınması kararlaştırılan ikinci 42 bin 500 kadronun iptal edilip edilmediği sorusuna Koca, "Kesinlikle iptal söz konusu değil. Ancak yeni durumu dikkate alarak planlamada değişiklikler yapıyoruz. En kısa sürede ilan edeceğiz." yanıtını verdi.

Bahçeli'den Bursa'daki maç hakkında açıklama: Bize göre Amed diye bir yer yoktur!
Bahçeli'den Bursa'daki maç hakkında açıklama: Bize göre Amed diye bir yer yoktur!
AK Parti, TBMM'de kapalı grup toplantısı gerçekleşirdi
AK Parti, TBMM'de kapalı grup toplantısı gerçekleşirdi
Bakan Bilgin'den kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama
Bakan Bilgin'den kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama
HDP'nin kapatma davasında, parti yetkilileri 14 Mart'ta savunma yapacak
HDP'nin kapatma davasında, parti yetkilileri 14 Mart'ta savunma yapacak
Erdoğan'ın duyurduğu 'Hayata Dönüş Kredisi'nin detayları belli oldu
Erdoğan'ın duyurduğu 'Hayata Dönüş Kredisi'nin detayları belli oldu
AK Parti'den adaylık ilanı sürecinde SP'ye tepki: SP için tarihi utançtır!
AK Parti'den adaylık ilanı sürecinde SP'ye tepki: SP için tarihi utançtır!

Bu Habere Tepkiniz

Anayasa Mahkemesinin 9 Marttaki gündemi oldukça yoğun

Anayasa Mahkemesinin 9 Marttaki gündemi oldukça yoğun

Anayasa Mahkemesi 9 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemi hem iptal davaları hem de siyasi parti denetimleri dolayısıyla oldukça yoğun.
42 bin 500 personel alımı iptal edildi mi? Bakan Koca'dan açıklama

42 bin 500 personel alımı iptal edildi mi? Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanlığına alınması kararlaştırılan ikinci 42 bin 500 kadronun iptal edilip edilmediği sorusuna Koca, "Kesinlikle iptal söz konusu değil." dedi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
EYT'liye çifte bayram! Hem maaş, hem ikramiye

EYT'liye çifte bayram! Hem maaş, hem ikramiye

EYT için bir günde 300 bin başvuru olurken, SGK mesai başlangıcını 06.00'ya çekti. Mart ayında başvuranlar 1 Nisan itibarıyla aylığa hak kazanırken ödemeleri yetişmeyenlere topluca ödeme yapılabileceği gibi avans seçeneği de sunulabilecek. En düşük emekli aylığı 5.500 lira olarak belirlenirken avansın da bu tutar üzerinden verilebileceği belirtiliyor. İlk ay için yapılacak avans ödemesine 1.100 lira bayram ikramiyesinin dahil edilmesi öngörülüyor.
Engellilik mevzuatından yararlanarak 5434'e tabi memurluğa başlayan nasıl emekli olur?

Engellilik mevzuatından yararlanarak 5434'e tabi memurluğa başlayan nasıl emekli olur?

5434'e tabi memur en az % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması halinde emeklilik için 5400 gün hizmet yeterli olmakta, başka bir şart bulunmamaktadır.
EYT konusunda öğrenilmek istenilen hususlar

EYT konusunda öğrenilmek istenilen hususlar

EYT Kanunu 03/03/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu konuyla ilgili ziyaretçilerimizin öğrenmek istedikleri hususlar bulunmaktadır. Ziyaretçimizin sorularını değerlendirmekteyiz.
Boş geçen derse giren yöneticilere ek ders ücreti ödenir mi?

Boş geçen derse giren yöneticilere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevini tamamlayan bir yöneticinin, kurumunda çeşitli nedenlerle boş geçen derslere girmesi halinde bu görevi karşılığında haftada 6 saate kadar ek ders ücretinden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Askerlik süresini işçi iken (SSK) borçlanan memur, emeklilik için en az 6 ay beklemek zorunda mıdır?

Askerlik süresini işçi iken (SSK) borçlanan memur, emeklilik için en az 6 ay beklemek zorunda mıdır?
Ücretsiz izin sonrası göreve başlamadan emeklilik talebinde bulunulabilir mi?

Ücretsiz izin sonrası göreve başlamadan emeklilik talebinde bulunulabilir mi?

Ücretsiz izinde bulunan memurun kadrosu ile ilişiği kesilmez, ücretsiz izinde iken veya ücretsiz izin sonrası göreve başlamadan istifa sonrası açıkta iken emeklilik talebinde bulunulabilir.
YÖK, 50/d'li araştırma görevlilerine ilişkin düzenlemenin esaslarını belirledi

YÖK, 50/d'li araştırma görevlilerine ilişkin düzenlemenin esaslarını belirledi

Araştırma görevlileri, 9 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek
Terör gazisi polis, ikinci normal emekliliği nasıl kazanır?

Terör gazisi polis, ikinci normal emekliliği nasıl kazanır?

Terörle mücadele kapsamında vazife malulü olanlar görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın hem görev aylıklarını hem de SGK tarafından ödenen vazife malullüğü aylıklarını alabilmektedirler
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
6'lı masada krizinin 4 günü

6'lı masada krizinin 4 günü

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı krizi çözüldü. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de katılımıyla yapılan 6'lı masa toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası ittifakın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanabileceği ifadesi yer aldı.
Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 17 mart 2023
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Tüm İslam coğrafyası tarafından heyecanla beklenen 2023 Ramazan ayı başlangıcı, Hicri takvime göre belirlenen dini takvimin yayımlanması sonrasında belli oldu.