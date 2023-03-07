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HDP'nin kapatma davasında, parti yetkilileri 14 Mart'ta savunma yapacak

Anayasa Mahkemesi raportörü, sözlü savunmadan sonra esas hakkındaki raporunu hazırlayacak- Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve kapatma istemi esastan görüşülmeye başlanacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2023 12:25, Son Güncelleme : 07 Mart 2023 12:27
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HDP'nin kapatma davasında, parti yetkilileri 14 Mart'ta savunma yapacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada süreç devam ediyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davalarda "ceza davası" prosedürü izleniyor.

21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde HDP'nin, sözlü savunma yapmak için Anayasa Mahkemesinden istediği süre tamamlandı.

Anayasa Mahkemesi heyeti, 14 Mart 2023 Salı saat 10.00'da, parti yetkililerinin sözlü savunmasını dinleyecek.

- Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak

Bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek. Anayasa Mahkemesi üyeleri belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. Heyetin, karar verene kadar müzakerelerini aralıksız sürdürmesi bekleniyor.

- 15 üyenin 10'unun oy çokluğuyla karar verilebilecek

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

- İlk dava 17 Mart 2021'de açıldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Mart 2021'de, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmış, iddianame, eksiklikler nedeniyle 31 Mart 2021'de Anayasa Mahkemesince oy birliğiyle reddedilmişti.

Başsavcılık, 7 Haziran 2021'de tekrar dava açtı. Anayasa Mahkemesi de 21 Haziran 2021'de yeni iddianameyi oy birliğiyle kabul etti.

İşleyen süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ek deliller sundu, HDP de bu ek delillere karşı ek savunma süreleri istedi.

- 5 Ocak'ta partinin hesaplarına bloke konuldu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini 5 Ocak'ta kabul etti.

Ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 10 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi heyetine sözlü açıklamalarını yaptı. Şahin, Anayasa Mahkemesi heyetine, kapatma davası talepli hazırladıkları iddianameyi, esasa ilişkin görüşlerini ve partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması yazılı talepleriyle ilgili konuları tekrar ettiğini bildirdi.

Bu sırada HDP'nin, kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için yaptığı başvuru Anayasa Mahkemesi heyeti tarafından reddedildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2023 yılında partiye ödenen veya ödenecek devlet yardımının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına ilişkin kararın kaldırılması talebini 9 Mart'ta görüşecek.

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