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Depremzedelere yönelik aşı çalışmaları devam ediyor

Depremin ilk haftasında bölgeye gönderilen 80 bin 516 tetanos aşısı, 3 bin doz tetanos serumu sevkiyatı ihtiyaçlar doğrultusunda artarak sürdü- Difteri, kuduz aşısının yanı sıra menenjit, tetanos antiserumu da gönderilen bölgede depremzede bebek ve çocukların çocukluk çağı aşılaması da yapıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2023 12:54, Son Güncelleme : 07 Mart 2023 12:56
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Depremzedelere yönelik aşı çalışmaları devam ediyor

- Sağlık Bakanlığınca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, bölgedeki yaralılar, enkaz kaldırma çalışmasına katılanlar ve diğer illere sevk edilen depremzedelere başta tetanos olmak üzere gerekli aşıların yapıldığı belirtildi.

AA muhabirinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, koruyucu sağlık hizmetleri içinde önemli bir yer tutan, erişkinlik ve çocukluk döneminde çok sayıda hastalık riskinden koruyan aşı, afet dönemlerinde de halk sağlığının korunması açısından önem taşıyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında başta tetanos aşısı olmak üzere kuduz ve diğer aşılara ihtiyaç arttı.

Sağlık Bakanlığınca, bölgedeki mevcut aşıların durumunun hızlıca belirlenmesi, gerekli durumlarda aşıların güvenli bir yere nakledilmesi, güvenli sınırlardan çıkmış aşıların güvenli şekilde imha edilmesi, bölgeye ihtiyaç duyulan aşıların zamanında sevkiyatı için harekete geçildi.

Yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen depremler sonrası, Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi tarafından en kısa sürede, bölgede görev yapan, kendisi de depremzede olan sağlık çalışanları ile iletişime geçilerek durum değerlendirmesi yapıldı. Durum değerlendirmesi sonucunda bölgenin ihtiyaçları tespit edildi. Aşı ihtiyacı olan illere gerek çevre illerden gerekse Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ana deposundan aşı tedarik edildi.

Bu kapsamda, depremin ilk haftasında bölgeye gönderilen 80 bin 516 tetanos aşısı, 3 bin doz tetanos serumu sevkiyatı, ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli artarak sürdürüldü. Hem bölgeye hem de yaralıların sevk edildiği illere stoklara ek olarak tetanos aşısı gönderildi.

Türkiye'nin dört bir yanından görevlendirilen ekipler, mahallelere, köylere ve personelin bulunduğu alanlarda aşılama yaptı.

- Bebek ve çocukların çocukluk çağı aşıları da yapılıyor

Bunun yanı sıra bölgede kuduz riskine karşı da harekete geçildi. Belirlenen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, kuduz aşısı sevkiyatı da gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığınca, depremlerde hafif de olsa yaralananların tetanos aşısını ihmal etmemeleri gerektiği uyarısında bulunuldu ve aşı temininde bir sıkıntının olmadığının altı çizildi.

Süreç boyunca tetanos-difteri, kuduz aşısının yanı sıra bölgenin ve yaralıların sevk edildiği yerlerin stokları desteklenerek, menenjit, tetanos antiserumu da gönderildi. Ayrıca bölgede bulunan bebek ve çocukların çocukluk çağı aşılaması yapıldı.

Bebek ve çocukların çocukluk çağı aşıları, bölgede kurulan sahra hastanelerinde ya da sevk edildikleri illerde gerçekleştirildi. İl sağlık müdürlüklerince toplu yaşam alanlarına yerleştirilen depremzede gebe ve bebeklerin eksik aşıları tamamlandı.

- "Bölgede aşı stok ve kullanımı, yazılı kayıt altına alındı"

Bölgede, aşıların bozulmaması için büyük önem taşıyan muhafaza koşulları sağlandı ve aşıların güvenliği takip edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman dışındaki illerde aşıların muhafazası, uygulanması ve elektronik ortamda kayıtları, "Aşı Takip Sistemi" üzerinden sağlandı.

Aşı stokları ve kullanımları, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da ise günlük olarak sürecin başında görevlendirilen personelle görüşülerek, yazılı kayıt altına alınarak takip edildi.

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'nden (HSYS) veri girişini sağlayabilmek için diğer illerden desteğe giden kişilere gittikleri ilde uygulama yapabilmelerini sağlamak amacıyla Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile irtibat kurularak, hızlı bir şekilde gerekli platformlarda yetki tanımlanması sağlandı.

Ayrıca Kovid-19 aşı veri girişlerinin sağlandığı mobil "AŞILA" uygulamasını, bölge özelinde tüm aşılara açma çalışması başlatıldı.

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