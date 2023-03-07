Giresunspor, Yukatel Kayserispor maçının bilet gelirini AFAD'a bağışladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un, Yukatel Kayserispor maçının 95 bin liralık bilet gelirini AFAD'a bağışladığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2023 14:42, Son Güncelleme : 07 Mart 2023 14:29
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 23. haftasında Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan Yukatel Kayserispor maçında 95 bin 45 liralık bilet geliri elde edildiği belirtildi.
Açıklamada, maç gelirinin depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla AFAD hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.