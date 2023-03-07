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ABD'nin Hatay'da kurduğu sahra hastanesi Bakanlığa devredildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ABD Hava ve Deniz kuvvetleri personelince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin bahçesine kurulan sahra hastanesi, Sağlık Bakanlığına devredildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2023 15:16, Son Güncelleme : 07 Mart 2023 15:16
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ABD'nin Hatay'da kurduğu sahra hastanesi Bakanlığa devredildi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin, devir öncesi 75'i servis, 25'i yoğun bakım 100 yataklı sahra hastanesini gezdi.

Büyükelçi Flake, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, geçen aralık ayında eşiyle ziyaret ettiği Hatay'da güzel insanlar görme imkanı bulduklarını, deprem sonrasında ortaya çıkan yıkımdan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Bölgede birden fazla büyük deprem yaşandığını hatırlatan Flake, şöyle devam etti:

"Depremin ardından ABD Başkanı Biden, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak desteklerini ifade etti ve ABD hükümetinin bu depremlerle ilgili ne gerekiyorsa her türlü yardımı yapabileceği hususunda gerekli talimatları ilgili kuruluşlarımıza verdi. Daha önce Kongre'de birlikte görev yaptığım arkadaşlarımla da görüşme yapma imkanı buldum ve kendilerine çok net bir şekilde Türkiye'nin, bugüne kadar başka ülkelerde yaşanan felaketlere nasıl müdahale ettiğini, yardımcı olduğunu açıkça ifade ettim. Özellikle geçtiğimiz 7 yıllık süreçte 5 kıtada 50'den fazla ülkede her türlü yardımı sağlamak için ne gibi çalışmalar yaptığını ifade ettim ve şimdi artık dünyanın Türkiye'ye yardım etme zamanı olduğunun altını çizdim. Türkiye'nin, yaşanan sıkıntılar çerçevesinde dünyanın birçok ülkesine yardımcı olmasının bir karşılığını da 100'ü aşkın ülkenin depremlerden sonra Türkiye'nin yanında olmak üzere yardım sağlamasında net bir şekilde görebiliyoruz. Bu noktada ABD hükümeti de elinden gelen her türlü yardımı yapma çerçevesinde 185 milyon dolarlık bir yardım gerçekleştirmiş, yardımlarını devam ettireceğini ortaya koymuştur. Amerikan hükümeti aynı zamanda her türlü arama kurtarma çabaları çerçevesinde bu çalışmaları yürütmektedir. Amerikan özel sektörünün de bugüne kadar yaptığı ve yapacağını ifade ettiği yardımlar 100 milyon doları bulmuştur."

- "Sahra hastanesi, Amerikan ordusu tarafından sadece 5 günde kuruldu"

Flake, depremin ardından Türk Dışişleri Bakanlığı ve AFAD'la temasa geçerek ihtiyaçlar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Bu çerçevede öncelikle Adıyaman'a arama kurtarma ekibi gönderdiklerini, şimdi de Hatay'da olduğu gibi bir sahra hastanesini hizmete açacaklarını belirten Flake, "Bu süreçte bizimle yakın çalışma içinde bulundukları ve gösterdikleri işbirliğinden dolayı Dışişleri Bakanlığına öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bizimle kurmuş oldukları ortaklıklar hususunda Türk ordusuna teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Büyükelçi Flake, Türkiye ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, "Türk halkı, insanı bizim dostumuzdur, yakınımızdır. Her daim arkadaşlıklar, dostluklar da bunun içindir." dediğini aktardı.

Amerikan ve Türk halklarının dost olduğuna dikkati çeken Flake, "Yaklaşık 16 milyon dolara mal olan sahra hastanesi, Amerikan ordusu tarafından sadece 5 günde kuruldu. Devir teslim işlemi gerçekleşmeden sadece bir gün önce 300 hastanın burada tedavisi gerçekleşti. Depremlerin ardından gerek ABD Başkanı Biden gerekse Dışişleri Bakanı Blinken, 'Ne kadar sürerse sürsün, ihtiyaç olursa Amerikan hükümeti olarak Türk dostlarımızın yanında yer almayı sürdüreceğiz' dediler. Bu sahra hastanesi de bu dostluğun, yakınlığın bir simgesi konumundadır." ifadesini kullandı.

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin ise deprem, sel, yangın ve salgın gibi afetlerin, küresel dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğuna işaret etti.

Türkiye'nin Kovid-19 salgını sürecinde 160'dan fazla ülke ile uluslararası kuruluşlara destek olduğunu hatırlatan Çetin, "Şimdi de deprem sürecinde birçok ülkeden misafirlerimiz burada, bize desteklerini sunuyorlar. Umuyorum ki hastane, buradaki yaralarımızın hızlı bir şekilde sarılması ve vatandaşlarımız için olumlu katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığına devredilen ve yaklaşık 20 çadırdan oluşan sahra hastanesinde iki operasyonun aynı anda yapılabildiği ameliyathane de bulunuyor.

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