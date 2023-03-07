Enkaz başında Kur'an okuyan Ahmet hafızalara kazındı

Ahmet Kala ve ailesi Hatay Antakya'da 3 katlı bir apartmanda yaşıyordu. Ailesinden geriye bir tek babası kaldı. Depremde hayatını kurtaran annesiydi.

Annesinden kalan tek hatıra ise enkazda bulduğu çantası oldu.

Annesi küçük Ahmet'e "bir gün ölürsem ağlama, ağlarsan huzur bulamam" demişti. Ahmet, annesi ve kardeşleri için ağlamıyor.

Kur'an okumayı kendi kendine internetten izleyerek öğrenen Suriyeli Ahmet, enkaz başında Mü'min suresini okudu.

Ahmet yeniden okula gitmek istiyor

Ahmet'in tek isteği, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının yeniden çıkarılıp ona ve babasına verilmesi.

Babası ile bir yakınlarının evine sığınan Ahmet, eğitimi için de kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.