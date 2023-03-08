EYT kapsamında emeklilikte hangi statüden emekliliğe hak kazanılır?

Soru : Merhaba 01/10/1994 tarihinde ssk lı olarak işe başladım 15/05/2001 tarihinde bir kamu kurumunda geçici işci daha sonra 2007 yılında yine aynı kurumda 4/b sözleşmeli personel 2011 yılında da 4/c yani emekli sandığına mensup olarak hala çalışmaktayım. Toplam 8200 gün hizmetim var. EYT den emekli olmak için hangi hizmet kolu veya günden emekliliği hak ediyoruz. Biliyorum ki benim durumumda olan bir çok arkadaşım var Bu veya buna benzer durumda olan arkadaşların EYT ile emekli olma şartları dahil bir yorum veya yazı yazabilir misiniz şimdiden teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

3 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe giren 7438 sayılı Kanunla 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında tabi oldukları kanunlarda yer alan yaş şartları kaldırılmış, dolayısıyla memurlar için sadece hizmet yıllarını tamamlamış olanların emeklilik kazanımları sağlanmıştır.

EYT kapsamına girenlerden işçi, esnaf veya memur statüsünde olanlardan emeklilik statüleri nasıl belirlenecek?

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında 2829 sayılı Hizmet bütünleşmesini sağlayan kanun hükümleri uygulanacaktır. Yani son 7 yıl hizmet içerisinde hangisinde (işçi/esnaf veya memurluk) daha fazla geçen (1260 gün veya daha fazla) hizmet varsa o hizmet esas alınarak aylık bağlanması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Sizin durumunuzdan hareketle örnek verelim:

1 Ekim 1994 SSK lı işçi statüsünde çalışmaya başlayan kişi, 2001 yılında geçici işçi yine SSK lı, daha sonra 2007 yılında 4/B sözleşmeli yine SSK primleri yatırılan statüde çalışma, 2011 yılında da memur statüsünde çalışmaya başlasın ve halen devam etsin.

Bu durumdaki kişi, 2011 yılından bugüne kadar yani 2023 yılına kadar memur statüsünde çalışmaya devam eden kişidir ve son 7 yıl hizmetin tamamı memurluktur. Bu durumdaki kişi EYT kapsamına girmiş olsa dahi emeklilik şartları bakımından tamamıyla erkek memur olarak emekli olabilmesi için 25 tam hizmet yılını (9000 gün ve bu 9000 gün içerisinde, işçi, esnaf, memurluk hizmetleri toplamı) tamamlaması gerekir.

Ayrı bir örnek:

Kişi yine 1994 yılında işçi olarak çalışmaya başlasın, 2011 yılında memur statüsüne geçmiş olsun ve memurluktan da 2022 yılında ayrılmış ve yeniden SSK . lı olarak çalışmış olsun. Son SSK. lı olarak çalışmaya başladığı süre son 7 yıl hizmet kuralı içerisinde 1260 günden az olursa memurluk üzerinden 9000 gün hizmetini tamamlaması gerekir, şayet SSK. lı çalışması 1260 gün veya daha fazla olması halinde ise işçi statüsündeki şartlara (sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı, bu süre memurluk için aranılan süreden daha az bir süre olmaktadır) tabi olur ve emekliliği kazanır.

Sonuç bağlamında, 8 Eylül 1999 tarihinden önce göreve başlamış ve EYT kapsamında olan kişilerin işçi mi, yoksa memur olarak mı emekli olmak istediklerinde son 7 yıl hizmet kuralına dikkat etmeleri önemli olmaktadır.

Ayrıca not olarak: Kişilerin mutlaka ister memur, ister işçi, ister esnaf statüsünde emeklilik talebinden önce EYT kapsamında olup olmadıklarını, işçilik süresi üzerinden, esnaflık süresi üzerinden veya memurluk süresi üzerinden emekliliği hak kazanıp kazanmadıklarını çalışmakta oldukları kurumların ilgili biriminden netleştirmesi ve ona göre emeklilik talebinde bulunmalarını tavsiye edebiliriz.

