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5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şu an itibariyle Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2023 16:50, Son Güncelleme : 07 Mart 2023 17:33
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5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Bakan Kurum, depremden sonra yapımına başlanan ve devam eden proje alanları için Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Proje Alanları Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu.

Kurum, 4 saat süren toplantının, Malatya'daki hasar tespit çalışmalarını yerinde incelemek ve yeni yapılacak yerleşim yerlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunmak amacıyla, sivil toplum örgütleri, muhtarlar, kanaat önderleri, uzmanlar ve vatandaşlarla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Malatya'nın 6 Şubat'ta yaşanan depremden en çok etkilenen illerden olduğuna dikkati çeken Kurum, "Malatya'mız ilk depremden sonra vatandaşlarımızın dışarı çıkması sebebiyle vefatın az olduğu, ancak yoğun yıkımın yaşandığı illerimizden bir tanesi. Dolayısıyla Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde en yoğun hasar gören illerimizden bir tanesi. İnşallah seferberlik anlayışımızla çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. 85 milyon vatandaşımız tek yürek. Bir ve beraber olacağız ve inşallah hep birlikte bu zorlu süreci atlatacağız." ifadesini kullandı.

Kurum, arama kurtarma çalışmalarının ardından geçici barınma alanlarının kurulması için hızla harekete geçtiklerini ve çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Malatya'mızda bu kapsamda konteyner kent uygulamamız devam ediyor. Bu konteyner kentlerimizde inşallah sıcak sularımız akacak. Tuvaletimiz, banyomuz, buradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacakları sosyal alanlar da projelerin içinde yer alacak ve en kısa zamanda bitirip vatandaşlarımıza etaplar halinde bu teslimleri gerçekleştiriyor olacağız." şeklinde konuştu.

Deprem sonrasında Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde hasar tespit çalışmaları çerçevesinde, orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız binalara bir kez daha bakılmaya başlandığını vurgulayan Kurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'te hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

- 1 milyon 712 bin bina incelendi

Depremden etkilenen illerde 5 milyon 717 bin bağımsız bölümden oluşan, 1 milyon 712 bin binada inceleme yaptıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"İçerisinde 651 bin 416 bağımsız bölüm olan 232 bin 632 binanın acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Malatya'mızda ise 90 bin 347 bağımsız bölümden oluşan 32 bin 195 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. İnşallah birkaç gün içerisinde 6 ilimizin de hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızı bu konuda e-devlet üzerinden bilgilendirmelerle birlikte artık hak sahipliği sürecini de başlatmış olacağız."

Kurum, yaşanan deprem felaketinde bir devletin alabileceği en hızlı aksiyonu gösterebilmek için çabalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında afet konutlarını yapma sürecini başlattık. İlk kazmalarımızı ellerimizle vurduk ve Malatya'mızda da ilk sözleşmelerimizi imzaladık. Malatya'mızda toplamda 66 bin 230 konut ve 21 bin 549 köy evi inşa edeceğiz. Bölgede zemin etüt çalışmaları tamamlanan ve en doğru zeminin en sağlam zeminin olduğu yerlerde çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda bilim insanlarımızın ve bilimin ışığında, hocalarımızla, yerel yönetimlerimizle en doğru yerin tespitini yapıyor ve inşa sürecini başlatıyoruz."

- 9 Mart'a kadar 27 bin 849 konutun yapımına başlanacak

Afet konutlarının inşası için 21 Şubat'ta başlayan ihale süreçleriyle, Gaziantep'te 7 bin 890, Adıyaman'da 1161, Kilis'te 645, Hatay'da 1667, Kahramanmaraş'ta 5 bin 630, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 2 bin 420, Adana'da 590, Osmaniye'de 152 konutun yapımına başlandığını duyurdu.

Kurum, bu kapsamda dün Kahramanmaraş Afşin'de 588, Göksun'da 499, Malatya Yeşilyurt'ta 1542 konutun sözleşmelerinin yapıldığını, bugün ise Adıyaman Tut'ta 431, Gaziantep Islahiye'de 427, Nurdağı'nda 479, Kahramanmaraş Göksun'da 605, Türkoğlu'nda 525 konutun sözleşmesini imzaladıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, afet konutlarının inşası için 21 Şubat'ta başlayan yapım seferberliğiyle 9 Mart'a kadar toplam 27 bin 849 konutun yapımına başlanmış olacağını açıkladı.

- Köy konutlarının inşası başladı

Kurum ayrıca, yer seçimleri yapılan köy konutlarının inşasına da başlandığını belirterek, "Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta 1240 köy evimizin ve yine Adıyaman'da köy konutlarımızın sözleşmelerini imzaladık ve köy konutlarımızı da 11 ilimizde eş zamanlı yürütüyor olacağız. Önümüzdeki 2 ay içerisinde 11 ilimizin tamamında 309 bin konutumuzun yapım sürecini başlatmış olacağız." dedi.

Malatya'nın tarihinin eski çağlara dayanan kadim şehir olduğunu vurgulayan Kurum, şehirde bulunan tarihi ve tescilli binaların dikkate alınarak yeni yerleşim yerlerinin planlandığını ifade etti. Kurum, bu kapsamda, şehirdeki tüm paydaşların özellikle de bilim insanlarının sürece dahil olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, 3 buçuk yıl önce yaşanan deprem sonrasında afetzedelere bir yıl içerisinde yeni konutları inşa etme sözünü verdiklerini ve bu kapsamda 8 bin 246 konutu bitirerek teslim ettiklerini anımsattı.

Kurum, Malatya'nın ve depremden etkilenen diğer şehirlerin yeniden kalkındırılacağını belirterek, "Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla buradaki tescilli yapılarıyla bu kadim coğrafyayı her alanda inşallah yeniden ayağa kaldıracağız. Bundan hiçbir kimsenin, hiçbir vatandaşımızın endişesi ve şüphesi olmasın. Devletimiz kudretiyle, tüm gücüyle deprem bölgesindedir." şeklinde konuştu.

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