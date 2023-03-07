Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta saat 17.18'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2023 17:29, Son Güncelleme : 07 Mart 2023 17:38
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) March 7, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2023-03-07
Saat:17:18:20 TSİ
Enlem:38.828 N
Boylam:37.407 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/3hnFjweLex@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi