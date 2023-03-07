Bakan Koca'dan 'deprem bölgesinde salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki salgın hastalık riskine ilişkin sosyal meyda hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında, deprem bölgesinde salgın hastalık riskine karşı 'Erken Uyarı Sistemi'nin etkin şekilde çalıştığını belirtti.

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Bu çalışma sayesinde, risk oluşturabilecek enfeksiyonlara ilişkin erken dönemde veri toplanıp analiz edilmektedir. Erken Uyarı Sistemi tüm bölgede devrede.

"Şebeke suyundan kaynaklanabilecek sorunlara karşı dikkatliyiz"

Şu an, bilimsel olarak salgın anlamına gelebilecek bir verinin söz konusu olmadığını belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

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Bu durumu korumamızın koşulu ise, içme suyu ve gıda temizliği ile ortam temizliği gibi, her biri asla taviz verilemeyecek olan faktörlere bağlıdır.

On binlerce insan içinde sayısı onla, yirmiyle ifade edilen ishal gibi bazı vakalar özel anlam ifade etmeyen bir durumdur. Bir kaynaktan bulaşıp yayılan bir hastalık olmaması esastır. Şebeke suyundan kaynaklanabilecek sorunlara karşı bu açıdan son derece dikkatliyiz.