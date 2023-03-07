Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde Jandarma Pilot Kıdem Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düştüğünü duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir albayın şehit olduğunu açıkladı.
Soylu, mesajlarında şunları belirtti:
* "Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu Şehit düşmüştür.
* Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Kahraman Şehidimizin, makamını ali eylesin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin."
Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu Şehit düşmüştür.Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 7, 2023
Ailesine, @Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. +