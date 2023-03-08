Şehit Albay'ın emekliliğini dondurduğu ve deprem bölgesine gönüllü gittiği belirtildi

Kahramanmaraş'ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun emekliliğini dondurduğu, gönüllü olarak destek vermek için deprem bölgesine gittiği belirtildi.

Şehit Adalıoğlu'nun (50) naaşı morgdan alınarak cenaze nakil aracıyla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirildi.

Türk bayrağına sarılı naaş tören mangasının omuzlarında aprondaki katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından Adalıoğlu'nun özgeçmişi okundu.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Celalettin Güvenç ve Mahir Ünal, Kahramanmaraş Başsavcısı Sedat Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, askeri ve mülki erkan katıldı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, törende yaptığı konuşmada, asrın felaketi olarak nitelenen depremin birinci ayının dolduğu günde çok değerli, çok kıymetli silah arkadaşını helikopter kazasında kaybettiklerini belirtti.

Adalıoğlu'nun 28 yıllık meslek hayatında büyük fedakarlıklarla çalıştığını vurgulayan Çetin, "Kahraman arkadaşımız geçtiğimiz ay emekli dilekçesini vererek, mesleğini şerefiyle onuruyla yaptığı bu kutsal görevi tamamlamak üzereyken deprem olayından sonra, asrın felaketini yaşadığımız bugünlerde emekliliğini dondurarak gönüllü olarak burada görev yapmıştır." dedi.

Çetin, deprem sonrası jandarma teşkilatının diğer kurum ve kuruluşlar, asker, polis ve gönüllülerle afetzede vatandaşların yarasını sarmak için vargücüyle çalıştığını çalışmaya da devam edeceğini bildirdi.

Bu süreçte kaza olmaması için hassasiyet gösterdiklerine işaret eden Çetin, "2 bin 100 saat uçuş yaptık, 600 tona yakın malzeme taşıdık, binlerce aracımız afet bölgesindeki kurtarma faaliyetine katıldı bir kaza olmasın diye hassasiyetle durduk ama maalesef kahraman arkadaşımı ebediyete uğurladık." diye konuştu.

Çetin, ülkenin birlik ve bütünlüğü, vatandaşın canını, malını korumak içi görevlerini yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Şehidimizin ruhu şad olsun, aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz, kahraman gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Ölmek var dönmek yok. Binlerce şehitte versek vatan için, millet için bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanması için, şehitlerimizin izinde yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Evli ve 2 çocuk babası Adalıoğlu'nun naaşı daha sonra Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'ya uğurlandı.

Şehit albayın cenazesinin memleketi Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.