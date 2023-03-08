Kanun değişikliği Meclis yolunda: Gaz ticaret merkezine yasal altyapı hazırlığı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifi sonrası gündeme gelen Trakya'da kurulacak doğalgaz gaz ticaret merkezine ilişkin çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kurulması planlanan doğalgaz ticaret merkezine ilişkin yasal altyapıya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek "Biz depreme odaklandık ama çalışma grupları orada aralıksız çalışıyor. Hedefimiz bir yıl içerisinde orayı tam işler hale getirmek. Bir iki kanunda değişiklik ihtiyacı var. O da önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek. Ondan sonra da bu konu hakkında yasal altyapı da büyük oranda tamamlanmış olacak" açıklamasında bulundu.

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EMRAH ÖZCAN