Camiye bağış yapana kredi yok

Avrupa'da İslamofobinin vardığı boyut pes dedirtti. Bir öğrencinin staj başvurusu, adı 'Muhammed' olduğu için geri çevrildi.

TBMM'de ye alan Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobiyi Araştırma Alt Komisyonu'nun raporunda çarpıcı tespitlere yer verildi. Rapora göre, İslamofobi bağlamında İslam ve Müslüman korkusu ve daha da ötesi nefreti, Müslümanlara karşı ön yargıyı, ayrımcılığı, ötekileştirmeyi, dışlamayı, çoğulcu yaklaşmamayı, yabancılaştırmayı, kin gütmeyi, saldırganlığı, şiddeti ve düşmanlığı beraberinde getirdi. Raporda öne çıkan örnekler şöyle:

CAMİYE BAĞIŞ SUÇ MU?

Hollanda'da yapılan incelemelerde vergi dairesinin vergi dolandırıcılığı konusundaki risk analizlerinde, 'Batılı olmayan görünüm' ya da 'Bir camiye bağış yapmak veya hediye vermek' gibi nesnelliği bulunmayan seçenekler yer verildi. Bu durum, köken, din ve yaş gibi kaydedilmesine gerek olmayan verilerin sisteme kaydedilmesi ve bu kayıt üzerinden ilgiler hakkında işlemler yapılması ırkçılık ve İslamofobinin resmi kurumlar tarafından kurumsallaştırıldığını gösteriyor.

ADI MUHAMMED OLANA STAJ YOK

Almanya, Hollanda ve Fransa'da yapılan incelemelerde görüşülen kişiler de ırkçılığın ve İslamofobinin etkisini eğitim, istihdam ve finans hayatında çok açık bir biçimde gösterdiğine işaret etti. Buna göre okuldaki staj mükellefiyetinin, staj yeri bulunmasında çekilen zorluk nedeniyle yerine getirilemediği durumlar olduğu ve stajlarını tamamlayanların da ırkçı ve İslamofobik istihdam politikaları nedeniyle iş bulmakta zorlandıklarını anlattı. Bu noktada Hollanda'da yapılan incelemeler sırasında dile getirilen; isim hariç aynı nitelikli iki staj başvurusunun biri kabul edilirken diğerinin reddedilmesi ve yine eğitim bilgileri, yaşı ve diğer bilgileri birebir aynı olan iki başvurudan "Muhammed" adıyla yapılan staj başvurusunun reddedilmesi ve diğer isimle yapılan başvurunun kabul edilmesi, ırkçı ve İslamofobik yaklaşımın ortaya konulması bakımından dikkat çekici.