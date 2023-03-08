Hükümet'ten depremzedelere 100 bin liralık destek! Detaylar belli oldu

Hasar tespit çalışmasında vatandaşlara 10 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin afetzedeye 10 milyar 612 milyon liralık ödeme yapıldı, acil destek ödemesi hane başına gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan hasar tespit çalışmalarına göre yıkık, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı tespit edilen afetzede ailelere hane başı 15 bin lira olmak üzere 129 bin aileye yaklaşık 1 milyar 935 milyon lira taşınma yardımı yapıldı.

Ziraat Bankası'na kimlik numarasıyla başvuruda bulunan depremzedeler bu yardımlardan yararlanabilir. Borcu olan afetzede vatandaşların alacağı devlet desteklerine haciz konulması söz konusu olmayacak.

Acil destek yardımında kiracı ev sahibi ayırımı bulunmuyor. Konutu zarar gören kiracılar ikametgah esaslı olarak 10 bin liralık destekten yararlanabiliyor.

100 BİN LİRALIK DESTEKTE MİRAS HUKUKU ESAS

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başladığını duyurduğu, yakınları vefat eden depremzedelere 100'er bin liralık ödemenin ayrıntıları netleşti.

Bu destek depremde hayatını kaybeden vatandaşların aile yakınlarına acil temel ihtiyaçlarının karşılanması için verilecek.

Bu destek için başvurular il valiliklerince alınıyor. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına verilecek destek süreci miras hukukuna göre ilerleyecek. Nüfusta görünen aile fertlerinin yakınları destek talebinde bulunabilecek.

Yaşamını yitiren her bir birey için 100'er bin lira ödeme yapılacak. Örneğin anne, baba, kardeşini kaybeden çocuğa 300 bin lira ödeme yapılacak.

Yasal mirasçılar, miras payları oranında tazminat talep etme hakkı elde edecek. Yasal mirasçılar eş ve çocuklar, torunlar, anne, baba durumuna göre talep etme hakkına sahip olabilecek.

YAKINI YOKSA DEVLETE KALIYOR

Yasal mirasçıların belirlenmesinde soy bağı, evlat edinme, hasımlık ve evlilik birliği dikkate alınıyor. Bunun yanında devlet de belli koşullarda tali nitelikte yasal mirasçı olabiliyor.

Depremde yaşamını yitirip de yakınları olmayanlar için ödenecek tazminat devlete kalıyor. Sağ kalan eş yasal mirasçı arasında yer alıyor.

Miras hukukuna göre birinci zümre altsoy, ikincisi ana, baba, kardeş, yeğeni ve çocuklarından oluşuyor. Evlatlık da birinci zümreye dahil saklı paylı yasal mirasçı arasında yer alıyor.

ÖLÜM AYLIĞI DA BAĞLANACAK

Depremde yıkılan binalarda bulunduğu kesin olan, ancak ulaşılamayan depremzedeler için ölüm karinesi geçerli olacak.

Yıkılan binada olup olmadığı kesin bilinmeyenler için bu karine geçerli olmayacak. Kesinleşmesi halinde vali ve kaymakam kararıyla kişinin kütüğüne "ölü" kaydı düşülecek.

Ölüm karinesi kapsamında "ölü" kararı verilen kişinin kalan eş, çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlanıyor.

Depremde anne, babı, çocuklar veya bazıları yaşamını yitirdiyse kanunen hepsinin ölümünün aynı anda gerçekleştiği kabul ediliyor.

Aynı anda öldükleri kabul edilenlerin mirasları kendi yasal mirasçılarına geçiyor.

Hazal Ateş