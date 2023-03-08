Brent petrolün varil fiyatı 83,39 dolar

Dün 86,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 artarak 83,39 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,53 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin talep görünümüne ilişkin belirsizlik nedeniyle karışık seyrediyor.

ABD'de enflasyonla mücadele kapsamında atılan ultra şahin adımlara karşın istenilen sonuçlara ulaşılamaması daha fazla faiz artışını gündeme getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı konuşmada, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Bu durum ABD'de petrol talebinin olumsuz etkileneceği endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 835 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 308 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin yüksek seyrettiği algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 83,56 ile 83,91 dolar aralığının direnç, 83,21 ile 82,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.